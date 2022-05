🎥 Trentin grapt dat Mathieu van der Poel zijn goede naam heeft verpest nadat filmpje uit verleden opduikt

Door de Giro op zijn programma te zetten, maakte Van der Poel zich populair in Italië. Trentin suggereert al grappend dat die populariteit wel eens van korte duur zou kunnen zijn.

Mathieu van der Poel heeft zijn start in de Giro niet gemist, met een overwinning in de openingsetappe en een tweede plaats in de tijdrit. Door de rit in Visegrád te winnen, werd Van der Poel ook meteen de roze trui en die krijgt altijd de nodige aandacht in Italië.

Daar zien ze Van der Poel ongetwijfeld graag komen, al heeft zijn populariteit misschien een kleine knauw gekregen. Het Twitteraccount 'Cycling out of context' deelde een filmpje uit het verleden waarin te zien is hoe Van der Poel zich opmaakt om een bordje pasta met ketchup op naar binnen te spelen. "De nieuwe leider in de Ronde van Italië, dames en heren", staat erbij geschreven.

How to destroy your good name in one single move! https://t.co/qTtHg9Cegc — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) May 7, 2022

Pasta met ketchup: het is in Italië zowat heiligschennis. Ook Matteo Trentin heeft het zien passeren en grapt meteen: "Hoe je goede naam in één klap te verpesten". Zorgen moet Van der Poel zich daar nog niet meteen over maken: voorlopig wordt er nog op Hongaarse bodem gekoerst in de Giro.