Jurgen Mettepenningen duidelijk als sponsoring gokbedrijven wegvalt

Minister Vincent Van Quickenborne wil via een koninklijk besluit gokbedrijven verbieden als sponsors in de sport.

Voor Jurgen Mettepenningen van veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal is dit een absurd verhaal. Hij hoopt dan ook dat er nog twee keer nagedacht wordt vooraleer het besluit gemaakt wordt.

“De economische impact is enorm”, zegt Jurgen Mettepenningen aan Het Nieuwsblad. “Dan moeten we de budgetten bijstellen, wat ten koste zal gaan van de huidige topsporters, maar vooral ook van de opleiding.”

Bingoal is de tweede naamsponsor van zijn ploeg. Zij vertegenwoordigen een groot deel van het budget. “Bingoal is een mooi en gezond bedrijf. Nog nooit heb ik daar een negatief verhaal over gehoord. Het zou jammer zijn mochten zij zich niet verder kunnen ontwikkelen door een verbod. Nu gebeurt alles in de sector legaal, onder toezicht. We willen toch niet dat gokken ondergronds gaat?”

Mettepenningen denkt dat er nog een en ander zal veranderen. “Misschien is een middenweg mogelijk, met aangepaste voorwaarden? Maar toch geen verbod op naamsvermelding. Als ze hun zin doordrijven en effectief die wet stemmen, tekenen ze voor een economische crisis in de Belgische sport. Ik spreek hier voor veel van mijn collega’s denk ik en kan alleen hopen dat ze in Brussel hun gezond verstand gaan gebruiken.”