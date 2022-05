Patrick Lefevere niet te spreken over reclameverbod op gokbedrijven: "Het komt onder de druk van de Nationale Loterij"

Gokbedrijven mogen volgens een nieuw koninklijk besluit geen reclame meer maken. "Het komt door de druk van de Nationale Loterij", zegt Patrick Lefevere aan Het Laatste Nieuws.

Quick Step-Alpha Vinyl wordt onder meer gesponsord door Napoleon Games. Zij zijn al sinds 2020 sponsor. In 2021 werd hun contract verlengd. "Toen het contract verlengd werd, ging het sponsorbedrag omhoog", zegt Patrick Lefevere aan Het Laatste Nieuws. "Vanaf 2024 zullen ze niet meer op het shirt mogen staan en dat is waarschijnlijk onomkeerbaar."

"OOK EEN VERSLAVING"

Het koninklijk besluit geld niet voor de Nationale Loterij. Producten van hen mogen wel nog op de shirts staan en dus nog altijd op dat van Lotto Soudal, dat al sinds 1985 door de Nationale Loterij wordt gesponsord. Dat liet staatssecretaris Sammy Mahdi vandaag weten. De Nationale Loterij is een overheidsbedrijf en werkt met beheerscontracten, goedgekeurd door de regering.

Lefevere is niet spreken over die maatregel: "Het koninklijk besluit komt onder druk van de Nationale Loterij. Je wilt niet weten hoeveel mensen enkele dagen niet meer eten om daaraan mee te doen. Dat is ook een verslaving."