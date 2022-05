De Gendt rijdt niet voor eigen rekening in Giro en pleit voor voldoende aandacht voor Lotto-zeges: "Snel gepasseerd"

Thomas De Gendt rijdt in de Giro louter in dienst. Lotto stelt het in Italië nog zonder zeges. Wanneer het wél wint, mag daar best wat aandacht voor zijn, stelt De Gendt.

De reden waarom hij geen kopmanschap claimt, is een verstoorde voorbereiding. Zo kreeg De Gendt bronchitis in de Ronde van Catalonië. "Met wat met Colbrelli gebeurd is, had ik ook wat schrik", zegt de man die onlangs nog in 'De Mol' te zien was in HLN. Hoe zit het dan juist met zijn huidige conditie? "Ik ben niet op mijn best, dat is zeker. Het was puzzelen en behelpen."

Al hoeft dat niet overdreven te worden. "De eerste dagen hier gingen beter dan ik had gedacht. Maar de ritten in Hongarije waren ook niet lastig. De Etna was de eerste echte test: ik heb een paar slechte momenten gehad, maar ben uiteindelijk wel goed geëindigd."

NUTTIG WERK

De conclusie van De Gendt: "Ik ben dus niet rotslecht, maar de conditie is niet goed genoeg om voor eigen rekening te rijden in een grote ronde". Voorlopig beperkt hij zich dus tot op kop van het peloton rijden in dienst van Caleb Ewan en daar deinst de Waaslander niet voor terug. "Mijn werk is altijd nuttig."

Het verhaal van zijn ploeg is inmiddels bekend: matig in de klassiekers, maar toch al 14 keer gewonnen. De Lie is een lichtpunt en dat mag best wat meer aangehaald worden. "Ik vind dat zijn overwinningen redelijk snel gepasseerd zijn. Bij anderen komt er een artikel als ze een rit van 200 kilometer op Strava zetten. Je mag focussen op de klassiekers van mij, maar je moet je oogkleeppen af en toe een keer afzetten."