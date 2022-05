Mathieu van der Poel moet zijn puntentrui afstaan en gaat voor het eerst sinds openingsdag in olijfgroen rijden

Mathieu van der Poel heeft dan toch een dagje in de puntentrui gereden. Hij zal nu in het olijfgroen weer te herkennen zijn.

Al sinds zijn overwinning in de openingsetappe van de Giro staat Mathieu van der Poel aan de leiding in het puntenklassement. Eerst droeg VDP enkele dagen de roze trui, waardoor hij niet meteen in de paarse puntentrui te zien was.

Dat was wel het geval in de rit van Catania naar Messina en bij Alpecin-Fenix hadden ze weer een fiets voor hem in een aangepast kleurtje. Aanvankelijk leek Van der Poel aan de aankomst ook mee te sprinten voor de punten, maar nadat hij even een kwak kreeg, was hem dat toch het risico niet waard.

VAN 1 NAAR 4

Van der Poel liet het vervolgens lopen, wat uiteraard gevolgen heeft voor dat puntenklassement. Van der Poel zakt van positie 1 naar 4 in dit nevenklassement, Arnaud Démare is de nieuwe maglia ciclamino. Dat betekent dat Van der Poel in de zesde rit nog eens gewoon in het truitje van Alpecin-Fenix zal rondrijden. Het voor deze Giro aangepaste truitje van de ploeg in het olijfgroen.