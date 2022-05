🎥 Ritzege van De Gendt doet emoties hoog oplaaien bij Lotto-Soudal, ploegleider in tranen

Lotto-Soudal heeft er geen goed voorjaar opzitten. Met de dreiging van een mogelijke degradatie uit de WorldTour zit de druk erop in de Giro momenteel.

En die druk was na een week nog niet van de ketel want hoewel Caleb Ewan er donderdag heel dicht bij was, hij kwam enkele centimeters tekort om voor Lotto-Soudal de ritzege te winnen.

Thomas De Gendt lukte het vandaag wel om een etappe te winnen. Na knap ploegenspel van de Lotto-jongens was hij de snelste in de sprint. Dat de overwinning énorm belangrijk is, wordt al snel duidelijk uit de volgende beelden. Ploegleidster Cherie Pridham wist even met de emoties geen blijf.

Beelden: Discovery+ https://www.discoveryplus.com/nl/

"De jongens reden fantastisch. Thomas hield met zijn ervaring de jongens kalm, dit is er eentje voor heel Lotto-Soudal. Hij zei dat hij de snelste zou zijn in de sprint. Ik moest hem geloven en op hem vertrouwen, gelukkig. Ik heb hier geen woorden voor", klinkt het.