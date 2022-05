Julien Simon verrast peloton en pakt lastige GP Morbihan voor Kristoff en Stewart

Julien Simon heeft de GP Morbihan gewonnen. De 36-jarige Fransman verraste het peloton met een late uitval en bleef de sprinters voor.

In Bretagne werd een opvolger gezocht voor Arne Marit, de Belg die vorig jaar de beste was in de Grand Prix du Morbihan. Hij haalde het toen in een massasprint maar het parcrours van dit jaar in Noord-West Frankrijk was toch wel wat lastiger dan vorig jaar.

Harry Sweeney hield lange tijd de eer hoog voor Lotto-Soudal maar in de laatste hellende kilometer kwam het peloton opnieuw samen. De sterke sprinters maakten zich klaar maar werden verrast toen Julien Simon van TotalEnergies vanop zo'n 400 meter vertrok.

De Fransman had in enkele meters meteen een groot gat en viel niet meer stil. In de achtergrond won Kristoff de sprint voor de tweede plaats en werd Jake Stewart derde. Arnaud De Lie maakte zijn eerste koersdagen na zijn val in Duinkerke. De Lie zat nog in het peloton maar kwam tekort om voor de zege te sprinten.