Patrick Lefevere komt met een opmerkelijk voorstel voor gokreclame

Het nieuw koninklijk besluit over het verbod van gokreclame zindert nog steeds na. Patrick Lefevere komt in Het Nieuwsblad nu met een voorstel.

Begin deze week kwam er een nieuw koninklijk besluit (KB). Gokreclame wordt verboden. Er is nog een overgangsperiode voor de sport, maar vanaf 2025 is het ook daar verboden.

MOSTERD UIT HET BASKETBAL

Patrick Lefevere komt nu via zijn column in Het Nieuwsblad met een voorstel: een trui met gokreclame in het buitenland en een trui zonder gokreclame in België. 1 op 5 wedstrijden rijdt Quick Step-Alpha Vinyl in België. Als hun sponsor Napoleon Games daarvoor openstaat, is dat voor Lefevere zeker bespreekbaar. Hij zal alleszins de wet niet overtreden.

Voor dat voorstel haalt Lefevere de mosterd bij het basket. Deze week was Lefevere aanwezig bij een bespreking over dat KB op het kabinet van minister Van Quickenborne (Open VLD). Daar was ook Wim Van de Keere aanwezig.

BENELIGA

Bij de BeNe-Liga in het basketbal zijn ze sterk afhankelijk van gokreclame en in Nederland is de wetgeving rond gokreclame veel soepeler. Daarom denken ze over een verschillende branding in België en Nederland.