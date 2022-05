Zoe Bäckstedt verlaat Belgisch team: EF Education wint de strijd om het Britse toptalent

Zoe Bäckstedt was klaar voor een nieuwe stap. EF Education haalt de Britse weg bij het Belgische Acrog-Tormans, dat haar inzette in het veldrijden.

Zoe Bäckstedt is echter een multitalent dat zowel in het wegwielrennen, baanwielrennen als het veldrijden een grote toekomst voor zich heeft. Ze is dan ook de regerende wereldkampioene op de weg en in het veld bij de junioren.

Het voorbije veldritseizoen zette ze ook een stap vooruit en kon ze in de elitekoersen waarbij de grote namen ontbreken al meedoen voor de overwinning. Zo won de dochter van Magnus Bäckstedt bijvoorbeeld de Ethias Cross in Essen.

VEEL BELANGSTELLING

Heel wat ploegen trokken dan ook aan haar mouw. Patrick Lefevere toonde ook interesse om haar naar zijn vrouwenteam over te hevelen, maar uiteindelijk is het dus EF Education dat Bäckstedt binnenhaalt. Vanaf 1 augustus 2022 gaat Bäckstedt als stagiair al aan de slag bij de ploeg.