Mathieu van der Poel reageert op stap naar de WorldTour en belooft in Giro op instinct te blijven koersen

De ploeg van Mathieu van der Poel kwam tijdens de Giro met groot nieuws: het gaat de WorldTour binnenkort vervoegen.

Van der Poel gaf op de tweede rustdag ook een persconferentie en reageerde op het nieuws. "Ik denk dat dit een logische stap was. Het geeft ons niet meer die druk om elk jaar de ProTour te moeten winnen. Al was het niet zo dat ik stress had dat we er niet bij zouden zijn in grote wedstrijden. We horen op dat niveau thuis en zijn al enkele jaren bezig om daarnaartoe te groeien."

Voor mij verandert er niet zo veel

Van der Poel is dan ook blij voor de drijvende krachten achter het team. "Het is zeker mooi voor de broers Roodhooft. Voor mij verandert er niet zo veel, maar zo kunnen misschien makkelijker renners binnengehaald worden die geen stap terug naar het procontinentale niveau willen zetten. Ik kan begrijpen dat er renners zijn die die zekerheid misten."

Ondertussen gaat de Giro verder en daar viel Van der Poel al naar hartelust aan. Terwijl de Nederlander in het voorjaar net iets minder leek te woekeren met zijn krachten. "Mijn voorbereiding op de klassiekers was goed, maar niet helemaal zoals ik het gewild had. Daardoor moest ik het slim aanpakken. Maar als het kan, probeer ik op instinct te koersen. Dat doe ik hier en dat zal ik ook proberen te doen in de tweede en derde week."