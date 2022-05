Tadej Pogačar verkent volop de Tourritten en nog vol lof over Ronde van Vlaanderen: "Hoop er vaak terug te keren"

Na de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl richtte Tadej Pogačar zich op de Tour. Zijn voorbereiding is al volop aan de gang.

Pogačar blikt in L'Équipe terug en vooruit. Zijn voorjaar was alvast een succes. "Ondanks dat ik niet heb deelgenomen aan Luik-Bastenaken-Luik heb ik in de klassiekers veel progressie gemaakt. Ik vond de Ronde van Vlaanderen een schitterende ervaring en hoop er nog vaak terug te keren."

Het is nu zaak om ook in de Tour opnieuw sterk voor de dag te komen. "Ik voel al een beetje de druk, maar dat zorgt enkel voor meer motivatie", zegt de titelverdediger. "We kiezen voor dezelfde aanpak als vorig jaar in de hoop de Tour een derde keer te winnen."

HOOGTESTAGE

Daarom is Pogačar nu volop bezig verschillende Tourritten te verkennen. Na die verkenningen gaat Pogi op hoogtestage in Livigno. Koersen doet hij in de aanloop naar de Tour enkel nog in zijn thuisland, in de Ronde van Slovenië.