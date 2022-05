Lance Armstrong is zeker van zijn stuk: "Cavendish heeft al nieuwe ploeg"

Mark Cavendish lijkt bij Quick-Step-Alpha Vinyl na dit jaar te moeten vertrekken, maar aan stoppen denkt de Brit niet.

Ondanks zijn leeftijd lijkt er nog altijd geen sleet te zitten op Mark Cavendish. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat Patrick Lefevere hem nog een nieuw contract aanbiedt.

Lefevere flirtte openlijk al met Tim Merlier die einde contract is bij Alpecin-Fenix. Hij zou bij Quick-Step heel graag opnieuw een Belgische sprinter hebben.

Volgens Lance Armstrong is alles al in kannen en kruiken voor Mark Cavendish bij een nieuwe ploeg. Hij zou aan de slag kunnen bij BORA-Hansgrohe.

“Cavendish is ook waardevolle naast de fiets. Voor altijd. En dat wil zo'n merk natuurlijk hebben. Bovendien blijft Specialized, in tegenstelling tot andere constructeurs, achter hun renners staan”, zegt Armstrong in zijn podcast The Move.

Specialized is ook aan de slag bij BORA-Hansgrohe en zo zou de link zeer snel gemaakt zijn.