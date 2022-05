'Nathan Van Hooydonck verlaat vroegtijdig zijn hoogtestage'

Nathan Van Hooydonck heeft vroeger zijn hoogtestage verlaten, zegt Het Nieuwsblad. Hij was al een tijdje ter voorbereiding op de Sierra Nevada.

Al een tijdje was Nathan Van Hooydonck te vinden in de buurt van de Sierra Nevada. Hij was daar samen met onder meer Wout Van Aert op hoogtestage om zich verder voor te bereiden op verdere verloop van zijn seizoen.

Ondertussen heeft Van Hooydonck die verlaten, weet Het Nieuwsblad. Hij doet dat, omdat hij dinsdag voor Jumbo-Visma de Ronde van Noorwegen rijdt.