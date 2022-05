Hoop laait op bij Belgische trainer van Sagan: "Als hij 100 procent kan trainen zal hij meedoen voor groene trui"

Er is weer wat optimisme in het kamp-Sagan. Ook bij zijn Belgische trainer. Nog eens de groene trui ambiëren in de Tour, is geen utopie, zo klinkt het.

Door aanhoudende vermoeidheid draaide het voorjaar van Peter Sagan in de soep. "We hebben een hele reeks tests gedaan", zegt -trainer Jens Van Beylen van TotalEnergies in Het Laatste Nieuws. "Een specifieke oorzaak voor zijn problemen konde we nog niet vinden. We hebben besloten dat Peter nog de nasleep voelde van een coronabesmetting eind december, begin januari. Noem het een post-coronasyndroom."

Een pauze drong zich op. "Peter moest er fysiek en mentaal even uit. Hij kon zelfs even vakantie nemen met zijn zoontje Marlon. Noem het een volledige reset. We hebben de symptomen opgevolgd en Peter heeft een goede basis onderhouden." Sagan is nu al een week op stage in Utah. "Het is een stage volgens het principe live high, train high. Hij leeft op 2000 meter hoogte en dat is daar het laagste punt."

VEELBELOVENDE SIGNALEN

Het zijn terreinen waar Sagan zich helemaal op kan uitleven. "Hij vindt er heel geschikte MBT-parcoursen. Dat is een welgekomen variatie in zijn trianingen. De komende weken zal de intensiteit worden opgevoerd. De signalen zijn veelbelovend. Maar we moeten natuurlijk voorbehoud maken voor hoe hij weer in wedstrijden gaat presteren, met tempowissels en hoge intensiteit."

Wat is de mentale impact van zijn situatie? "Hij is een nieuwkomer in de ploeg en heeft zich nog niet kunnen bewijzen. Dat zorgt voor frustratie bij hem, meer dan bij ons." Maar de missie blijft: groen in de Tour. "Ik ben ervan overtuigd dat Peter het gevecht nog kan leveren. Hij is ongelooflijk ambitieus. Hij heeft een heel groot dorozettingsvermogen. Als hij weer 100 procent kan trainen zal hij meedoen voor de groene trui."