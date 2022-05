Kopecky rijdt top tien in tweede rit in Burgos maar is leiderstrui kwijt, Italiaanse Vitillo klopt Nederlandse voor ritwinst

Lotte Kopecky begon als leidster in de Ronde van Burgos aan de tweede rit, na haar overwinning in de openingsrit. Ze wilde een tweede succes op rij, maar de Italiaanse Vitillo kon deze keer juichen.

Op papier moest een sprint in Aguilar de Campoo wel mogelijk zijn, al waren er uiteraard wel wat aanvalslustige rensters die dat wilden vermijden. Een zevental bouwde een ruime voorsprong op het peloton uit van maximaal zeven minuten: Buysman, Vieceli, Vitillo, Jencusova, Ducuara, Villalon en Coljé.

Eerst Ramirez en vervolgens ook Franco en Soto gingen wel in de tegenaanval. Ook zij keken steeds meer tegen een ruime achterstand aan en waren dus bezig aan een chasse patate. Met nog 25 kilometer te koersen rekende het peloton die drie al in.

NAGELBIJTER

In dat peloton was de jacht inmiddels aan de gang, onder impuls van Canyon-SRAM, BikeExchange-Jayco en Liv Racing. Met 13 kilometer te gaan hadden de leidsters nog 2'30". Een tempoversnelling van Faulkner deed er nog een kleine minuut af. De kloof bleef verminderen en zo werd het nog een echte nagelbijter.

Onder de rode vod hadden de aanvalsters nog welgeteld vijftien seconden. De Colombiaanse Ducuara maakte vooraan tempo, want als ze voorop zouden blijven, werd zij de nieuwe leider. Zo geschiedde ook. Het was Vitillo die met haar verrassende aanzet op 200 meter van de meet de overwinning pakte. De Nederlandse Buijssman werd tweede. Kopecky kwam als achtste over de meet, maar is haar leiderstrui dus kwijt.