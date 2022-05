Lotte Kopecky staat er opnieuw meteen en zegehonger is niet gestild: "Voor tweede ritzege op rij gaan"

In elke koers waar ze aan meedoet, is Lotte Kopecky tegenwoordig bij de besten. Een ritzege schreef ze al op haar naam op de eerste dag van de Ronde van Burgos.

Het was haar eerste koers in een maand, na haar tweede plaats in Parijs-Roubaix, en het is al bingo. "Dit is inderdaad de perfecte start van het tweede deel van het seizoen. Er stond best een harde zijwind, dus het was lastig om uit de wind te blijven en zo krachten te sparen. Toch slaagde ik er best aardig in, met Demi Vollering in mijn wiel voor het geval er iets zou gebeuren."

Ik wist dat deze etappe iets voor mij zou zijn

Lotte Kopecky gaf iedereen het nakijken in de spurt. "Zo’n sprint bergop ligt me, ik wist dat deze etappe iets voor mij zou zijn. Dus twijfelde ik niet. Met nog 200 meter te gaan, ging ik vol aan en ik wist het te houden tot het einde."

De vraag is nu of de Belgische van SD Worx haar leiderstrui moet verdedigen. Kopecky haalt meteen aan dat het ook in de tweede rit wellicht sprinten zal zijn. "Ik zou graag voor een tweede ritzege op rij gaan."