Gesprekken tussen Intermarché en Quinten Hermans gaan goede kant uit, met Tormans valt nog meer uit te klaren

Wellicht komt het tot een nieuwe overeenkomst tussen Intermarché en Quinten Hermans. Laatstgenoemde staat in de belangstelling van andere teams, maar tekent mogelijk toch bij.

Teammanager Jean-François Bourlart laat in Het Laatste Nieuws uitschijnen dat een contractverlenging nabij is. "Het ziet er goed uit. De gesprekken hebben niet zozeer meer betrekking op de nijpende concurrentie van andere teams, maar gaan eerder over de klassieke punten en komma’s. Uiteraard speelt het financiële een rol. Maar Quinten kreeg een mooi voorstel van ons. Zelf is hij zeer tevreden en wil hij graag blijven."

© photonews

Dan moeten beide partijen er normaal gezien wel uitgeraken. Intermarché zet sowieso door met zijn veldritproject. Tormans was daar dit jaar de hoofdsponsor van en liet onlangs uitschijnen toch te willen blijven als Hermans ook blijft. Is het dan volgend jaar ook opnieuw met Tormans als sponsor? "Dat is dan weer een andere zaak. Daar zal toch nog eens serieus moeten worden over gepraat", benadrukt Bourlart.

Jan Tormans wilde eigenlijk een veldritproject uit de grond stampen met Lefevere, maar het is onduidelijk of in die plannen nog toekomst zit. "Ik ben niet vergeten wat er de voorbije maanden allemaal is gebeurd", aldus Bourlart. "Desnoods herbeginnen we van nul en versterken we de crossploeg rond Quinten. Dat zal dan hoodzakelijk gebeuren met nieuwe jonge renners. Alle vertrouwen, wat dat betreft, in Bart Wellens."