Pech blijft Sep Vanmarcke achtervolgen: terugkeer in competitie komt er voorlopig niet door... coronabesmetting

De pech van Sep Vanmarcke lijkt wel onophoudelijk. Nu moet hij door corona zijn terugkeer in competitie nog een keer uitstellen.

Het is voor Vanmarcke al een hels voorjaar geweest met gezondheidsproblemen. Toen hij zelf aan de betere hand was, geraakte zowat zijn voltallige ploeg ziek. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zag hij aan zijn neus passeren. Nu komt daar nog een keer corona bovenop.

"Na een lange periode van training en een uitstekend trainingskamp in Spanje, was ik klaar om eindelijk weer in competitie te komen in de Ronde van Noorwegen. Tot een PCR-test op Covid-19 positief was", doet Vanmarcke zijn verhaal op Instagram. "Onverwacht, want ik voel me niet ziek, maar een tweede PCR-test gaf hetzelfde resultaat."

Moeilijk te accepteren, maar het is nu eenmaal zo. Het hervatten van de competitie komt er nu in principe in eigen land. "Deze nieuwe tegenslag in een 2022 vol obstakels is zeer frustrerend. Er is mij gezegd om zeker een week te stoppen met trainen. Hopelijk test ik na die week opnieuw negatief en kan ik de training hervatten richting de Belgische koersen in juni."