Florian Vermeersch pokert het best en wint de Antwerp Port Epic

Florian Vermeersch heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Hij was op het einde de slimste in een kopgroep van 6. Gianni Vermeersch werd 2e. Thibau Nys 3e.

De Antwerp Port Epic, die vroeger de Schaal Sels heette, was de volgende wedstrijd in de Exterioo Cycling Cup. Het parcours was 182 km lang draaien en keren in en rond de haven van Antwerpen. De start en finish lagen net buiten het centrum van Antwerpen. Ook waren er enkele gravel- en kasseistroken.

Na ruim 30 km was er een vroege vlucht met 6 renners. Het peloton liet hen nooit ver wegrijden en was op voorhand al kansloos. Op 30 km van de streep ontstond er een nieuwe kopgroep. Die bestond uit 6 renners met daarbij Florian Vermeersch, Gianni Vermeersch, Timo Kielich, Adrien Petit, Jens Reynders en Thibau Nys.

In de achtergrond ging de blok erop. De winnaar zat vooraan. Op het einde werd er gepokerd. Florian Vermeersch was de slimste en kwam alleen aan. Gianni Vermeersch werd 2e. Nys 3e.