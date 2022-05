Dylan Teuns is grof wild op de transfermarkt: 'Alpecin-Fenix zet in op hem'

Dylan Teuns is na zijn prestaties in het voorjaar nog meer grof wild op de transfermarkt. Volgens Het Laatste Nieuws zet Alpecin-Fenix in op hem.

In het voorjaar won Dylan Teuns de Waalse Pijl. Hij werd 6e in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Ook won hij een etappe in de Ronde van Romandië. Tel daar ook nog zijn overwinningen van de voorbije jaren bij, onder meer 2 ritten in de Tour, en hij is heel gegeerd op de transfermarkt.

Volgens Het Laatste Nieuws is Alpecin-Fenix sterk geïnteresseerd. Ze zoeken daar iemand die Mathieu van der Poel tot diep in de finale van de klassiekers kan vergezellen en in de zwaardere klassiekers zelfs kan vervangen als spilfiguur. Teuns past in dat profiel. De ploeg spreekt aan Wielerflits over "jongens die perfect bergop kunnen rijden, maar geen klassmentsrenner zijn en die kunnen winnen in Luik, Lombardije of een bergrit in een grote ronde".

BUDGET

Al zijn er nog kapers op de kust, weet Het Laatste Nieuws. Er zijn Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en UAE die Teuns een groot contract kunnen aanbieden. Ploegen als Quick Step-Alpha Vinyl en Intermarché-Wanty-Gobert zijn wel geïnteresseerd, maar zijn beperkter qua budget. Lotto Soudal is ook geïnteresseerd en kan door het wegvallen van de contracten van Tim Wellens en Philippe Gilbert een uitstekende zaak doen.