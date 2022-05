Quick-Step bevestigt terugkeer in competitie van Evenepoel: ploeg in steun om hem aan goed klassement te helpen

Het is nu ook bevestigd dat Remco Evenepoel deze week terugkeert in competitie. Quick-Step heeft immers zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Noorwegen.

Daar komt ook de naam van Remco Evenepoel in voor. Voor Evenepoel is het zijn eerste wedstrijd sinds zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. Nadien ging hij zich met een pittige hoogtestage in Spanje voorbereiden op wat nog komt dit seizoen. Dat begint dus met de Ronde van Noorwegen.

Sportdirecteur Tom Steels bevestigd dan ook dat Evenepoel de kopman is voor het algemeen klassement in Noorwegen. De ploeg zal hem daar zo goed mogelijk in ondersteunen en op de twee aankomsten bergop kan Evenepoel dan zijn kans gaan.

© photonews

Er zijn ook een drietal kansen voor sprinters in de Ronde van Noorwegen. Quick-Step zal in de sprints Ethan Vernon uitspelen. Voorts komen ook Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Josef Černý en Zdeněk Štybar aan de start.