🎥 Mathieu van der Poel blijft in de Giro het publiek verwennen en de show verzorgen, zelfs bergop

Zijn aparte eetgewoonten kan het Giro-publiek hem wel vergeven, want Mathieu van der Poel is en blijft de grote smaakmaker uit deze grote ronde.

In de zestiende etappe bleek ook dat Van der Poel nog fris genoeg zit, ook al was het een zware bergetappe. Van der Poel hoeft zich uiteraard niet druk te maken om een klassement en dat helpt om ontspannen rond te rijden.

Het publiek vermaken, daar is Van der Poel dan ook wel voor te vinden. In een filmpje van 53x11 Cycling Podcast is te zien hoe Van der Poel op één van de beklimmingen uitpakt met een 'wheelie' en enkel op zijn achterwiel naar boven rijdt.

MVDP ce l'ha alzata in faccia #Giro pic.twitter.com/3AepMrPdII — 53x11 Cycling Podcast (@53x11Podcast) May 24, 2022

Het is ook duidelijk te horen dat de toeschouwers op de bewuste berg het erg kunnen appreciëren. Zo blijft Van der Poel de show stelen, ook al gaat het dan bergop.