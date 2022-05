Marco Haller is de snelste in de Ronde van Noorwegen, Evenepoel blijft leider

Marco Haller heeft de 4e rit in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Hij was de snelste in de spurt. Remco Evenepoel blijft leider.

De 4e etappe was met 232 km veruit de langste etappe van de Ronde van Noorwegen. De verre tocht ging van Hovden naar Kristiansand. De etappe was vooral in dalende lijn. In de vroege vlucht zaten 6 renners met onder meer Kamiel Bonneu. In het peloton wisselden de ploegen elkaar af om op kop te rijden. Op ruim 10 kilometer waren vroege vluchters gegrepen. Nathan Vanhooydonck probeerde nog de sprint te ontlopen door in de laatste 3 km aan te vallen, maar hij werd voor de slotkilometer gegrepen. In de sprint van een uitgedund peloton ging Marco Haller als 1e aan. Niemand kon hem nog voorbij. Tom Van Asbroeck werd 5e. Remco Evenepoel blijft leider.