Van Aert na hoogtestage op schema voor de Tour en bevestigt WK-standpunt: "Elke dag bezig zijn met groene trui"

Wout van Aert heeft zich op hoogtestage klaargestoomd voor de Tour. De Tour en het WK, dat zijn nu nog de twee grote doelen.

"We hebben er een mooi trainingsschema op zitten", meldt Wout van Aert aan Het Laatste Nieuws na zijn hoogtestage op de Sierra Nevada. "Er valt weinig speciaals te melden, en dat is maar goed ook. Ik zit op schema voor de Tour."

Waar hij dit jaar eindelijk een gooi gaat doen naar groen. "Mijn rol zal zeker anders zijn dan vorige jaren. Toen reed ik af en toe in dienst van het team, en kon ik af en toe een rit uitkiezen om voor eigen succes te gaan. Nu ligt de focus op de groene trui, waar ik elke dag mee bezig zal moeten zijn. Ik ga punten moeten pakken in de tussensprints, dat is nieuw. Dan ga ik in de bergen af en toe mijn 'rust' nodig hebben."

MOEILIJK OP WEGRIT EN TIJDRIT OP WK TE COMBINEREN

Onlangs geraakte bekend dat Van Aert geneigd is op het WK te passen voor het tijdrijden. "Voorlopig gaat mijn voorkeur niet uit naar de tijdrit. We hebben begin dit jaar een aantal doelen geprikt, en de wegrit is daar zeker één van. Ik heb vorig jaar geleerd dat het moeilijk is om op beiden te focussen."

Ook het BK tijdrijden laat Van Aert al zeker aan zich voorbijgaan. Desondanks wil dat niet zeggen dat hij zich minder op het tijdrijden richt. "De datum van het BK valt gewoon wat moeilijk met het oog op de Tour", verklaart de Belgische kampioen.