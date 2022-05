Leider Evenepoel krijgt er niet genoeg van en viert na sprint van elitegroepje al derde ritzege in Noorwegen

Remco Evenepoel vertrok als leider in de voorlaatste rit van de Ronde van Noorwegen. Een elitegroepje scheidde zich in de finale af, Evenepoel bleek toch weer de beste.

Een kopgroep van twintig man trok in het offensief. Bij Quick-Step hadden ze het slim bekeken: ze stuurden Kasper Asgreen en Rémi Cavagna mee in de ontsnapping. Overigens zat met Jimmy Janssens ook een Belg mee vooraan.

Quick-Step zorgde er gezien de omvang van de kopgroep er ook wel voor dat de vluchters niet te ver wegreden. Ben Healy was één van die aanvallers en voelde er weinig voor om zijn kompanen nog lang aan zijn zijde te dulden. De Ier ging voor een solo.

EVENEPOEL DICHT KLOOF OP HEALY

Op 16 kilometer van de aankomst waren alle vluchters teruggegrepen, met uitzondering van leider Healy. Bij de laatste passage over het klimmetje in de lokale ronde perste Evenepoel er nog eens een paar versnellingen uit. Zo reed hij met een elitegroepje naar Healy toe.

Sprinten dus met dat elitegroepje in Sandnes: voor Evenepoel nog eens een kans om zijn verhoogde explosiviteit in de verf te zetten. En of dat lukte! Evenepoel bleef Johannessen en Plapp voor en pakte zo alweer een nieuwe ritzege.