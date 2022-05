Thibau Nys wint 1e profkoers op UCI-niveau

Thibau Nys heeft zijn 1e profzege op UCI-niveau te pakken. In Luxemburg was hij de snelste in de 3e etappe van de Flèche du Sud.

In Luxemburg is deze week de Flèche du Sud bezig. Thibau Nys heeft daar de 3e etappe gewonnen. Op een pittige aankomst was hij de snelste. Ook is hij daar de leider. Hij heeft 2 seconden voorsprong op Thomas Bonnet. Het is de 1e profzege voor Nys op UCI-niveau. "Met de ploeg gaan we proberen om de leiderstrui en de bergtrui van Pim Ronhaar te verdedigen", zei Nys aan Het Laatste Nieuws. "Alles wat daar extra bijkomt, is mooi meegenomen."