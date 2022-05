Kritiek na rittenkoers: "Rensters voelen zich niet gerespecteerd, stap achteruit voor de sport"

Er steekt kritiek de kop op na een rittenkoers waarin rensters zich niet gerespecteerd voelden omdat de wedstrijd niet op televisie kwam.

De RideLondon Classique was dit jaar een driedaagse rittenkoers in plaats van een eendagswedstrijd. Enkel de laatste rit werd op televisie uitgezonden, terwijl de UCI-regels stellen dat bij WorldTour-wedstrijden minimum 45 minuten van elke etappe live uitgezonden moeten worden.

"De rensters voelen zich niet gerespecteerd", zegt Brodie Chapman, de Australische van FDJ, aan VeloNews. "Onze sponsors betalen voor het bestaan van deze koersen door teams te sponsoren. Je zou verwachten dat ze dan exposure krijgen voor hun merken. Zonder live televisie krijg je die exposure voor de merken niet. Dat is weer een stap achteruit voor de sport."

ONTGOOCHELEND

Ook voor de rensters op zich is het een betreurenswaardige zaak. "Topsport is entertainment. We willen dat de fans zien hoe goed het vrouwenwielrennen kan worden. Zonder live-uitzendingen op TV kan dat niet, het is dus ontgoochelend." Lorena Wiebes won de drie ritten in de RideLondon Classique en stak dus ook de eindzege op zak.