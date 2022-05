Lotto en Intermarché klaar voor zware eendagskoers: onder meer Tim Wellens en Jan Bakelants aan de start

Dan zal immers de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes gereden worden. Een eendagskoers van 1.1-niveau die de renners in de Franse Alpen meeneemt over drie bergpassen. De klimmersbenen worden dus beter al maar ingesmeerd.

Met Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux doen er twee Belgische teams mee. Bij Lotto valt de naam van Tim Wellens op in de selectie, die voorts ook nog plaats biedt aan Carlos Barbero, Steff Cras, Andreas Kron, Harry Sweeny, Maxim Van Gils en Xandres Vervloesem.

Bij Intermarché melden ze zich met slechts zes renners. Twee van hen zijn Belgen: Jan Bakelants en Kobe Goossens. Louis Meintjes is zeker een man die ver moet kunnen komen in deze wedstrijd. De drie andere geselecteerden zijn Théo Delacroix, Hugo Page en Georg Zimmermann.

