Wout van Aert wil vertrouwen opdoen in Dauphiné, maar is duidelijk: "Alles staat in teken daarvan"



Wout van Aert heeft zich op hoogtestage klaargestoomd voor de Tour. De Tour en het WK, dat zijn nu nog de twee grote doelen. Van 5 tot 12 juni is er met de Dauphiné opnieuw een interessante koers op Franse bodem. En daar gaan we ook Wout van Aert opnieuw aan het werk zien. Doel: groen Al is het Criterium du Dauphiné niet meteen een echt groot doel voor WvA. Alles wijkt voor groen in de Tour de France. "Ik kijk ernaar uit om vertrouwen op te doen en hopelijk een ritje te kunnen meepikken. Ik kijk alweer uit naar de Dauphiné in eerste instantie, maar dat staat natuurlijk allemaal in functie van het grote doel deze zomer", klinkt het in Het Laatste Nieuws.



