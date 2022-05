Analist tempert lof voor Remco Evenepoel: "Dat moeten we relativeren"

Remco Evenepoel won in de Ronde van Noorwegen drie van de zes etappes en kroonde zichzelf tot eindwinnaar.

Sporza-wielerjournalist Christophe Vandegoor ziet dat het vooruitgaat bij Remco Evenepoel. Ook de resultaten zitten in stijgende lijn. Maar hij waarschuwt ook voor al te veel enthousiasme.

"Door zijn sprintzege in een beperkt bezette Ronde van Noorwegen wordt zijn verbeterde sprintsnelheid nu overal besproken, maar we moeten opletten met dat er nu te sterk uit te lichten", vindt Christophe Vandegoor in De Tribune.

Al moet je die zege ook plaatsen. "Het was een sprint in de Ronde van Noorwegen in een groepje van acht. Dat moeten we relativeren."

Toch is er een duidelijke evolutie volgens Vandegoor. "Iedereen kan zien dat Evenepoel kalmer is geworden. Oké, de duw in de Brabantse Pijl aan Ben Turner van Ineos Grenadiers is nog niet zo lang geleden, maar het gaat echt de goeie kant op. Dat merk je ook in interviews."