Gerben Thijssen wil na reeks toptienplekken pieken op het BK: "Kijk er naar uit"

Gerben Thijssen heeft dit jaar al heel wat mooie dingen laten zien. Hij lijkt duidelijk in vorm te zijn en dat doet hunkeren naar meer.

In de Vierdaagse van Duinkerke stond Thijssen drie keer op het podium. In de Marcel Kint Classic werd hij derde.

Helemaal tevreden was hij in die laatste koers echter niet. “Wel over mijn wedstrijd en het resultaat”, vertelde hij aan WielerFlits. “Maar de sprint zelf had ik beter kunnen aanpakken. Op 500 meter van de streep maakte ik een foutje, waardoor ik iets later bijna ten val kwam. Maar als ik de beelden zie, was Arnaud wel de snelste. Ik had het hem alleen iets moeilijker kunnen maken.”

Het programma blijft bijzonder goed gevuld. De bedoeling is vooral op het Belgisch Kampioenschap in Middelkerke op 26 juni te pieken. “Als de wind in de Moeren die dag een beetje meevalt, kan dat BK een massasprint worden. Daar kijk ik naar uit.”

Daarna staat nog de Ronde van Polen en de Vuelta op de agenda. Hij geniet duidelijk mee van de goede flow waarin Intermarché-Wanty-Gobert zit.