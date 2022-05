Ontspannen Evenepoel verklaart explosiviteit en mikt op top 5 in Zwitserland: "Op heel positief elan aan het leven"

Ontspannen trekt Remco Evenepoel binnenkort naar de Ronde van Zwitserland, maar wel met de top 5 in zijn achterhoofd. Eerst nog Gullegem Koerse.

In Gullegem meldde een relaxte Remco Evenepoel zich eerder op de dag. Bij VRT NWS verklaarde Evenepoel zijn deelname aan de kermiskoers. "Ik ben hier deels verplicht, maar uiteindelijk komt het ook goed uit omdat ik een achtdaags blok wou doen. Na de Ronde van Noorwegen heb ik gisteren nog vier uur getraind en vandaag is het nog een 'laatste etappe' afwerken."

Na de zege in Luik-Bastenaken-Luik en een succesvolle week in Noorwegen, is alles peis en vree in het land van Evenepoel. "Ik voel mij helemaal relaxed, helemaal zen, op en naast de fiets. De overwinning in Luik heeft mentaal veel veranderd. Ik ben op een heel positief elan aan het leven en ik hoop dat zo lang mogelijk door te trekken."

GEEN DRUK MAAR WEL AMBITIE

"Ik heb vele maanden kunnen voelen dat het niveau heel stabiel is", is er op sportief vlak ook enkel reden tot tevredenheid. "Dat zorgt er voor dat je alles veel ontspannender kunt aanvatten." De eerstvolgende koers is de Ronde van Zwitserland. "Ik vertrek niet met druk maar wel met ambitie naar Zwitserland. Op basis van mijn waarden denk ik voor top vijf, podium en waarom niet voor de eindwinst te kunnen strijden."

Al is dat geen must. "Het grote verschil met vorig jaar is dat ik er mij niet druk in ga maken als het niet lukt." Ten slotte nog een woordje over de verhoogde explosiviteit. "Ik heb er niet extra op getraind, maar heb er wel wat meer de nadruk op gelegd tijdens de wintertrainingen en de stages. Door spieren aan te kweken na mijn val, lag mijn explosiviteit sowieso hoger. Door er het accept op te leggen op trainingen, verbetert het nu nog."