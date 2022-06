Pidcock houdt combo weg-veld-mountainbike aan: "Natuurlijk is wereldkampioen worden in drie disciplines mogelijk"

Geen Pidcock op de weg de voorbije weken: de Brit zat op zijn mountainbike. Wereldkampioen is hij reeds in het veldrijden. De regenboogtrui pakken in drie disciplines acht hij niet onmogelijk.

"Het zijn goede koersweken geweest", blikt Pidcock bij persagentschap PA Media terug op de Wereldbekers in het mountainbike. "Het is plezant om in de mountainbikewereld te vertoeven. Iedereen is vriendelijk. Het is ook leuk om opnieuw te kunnen winnen. In het klassieke seizoen op de weg is het volle bak. Het is leuk om even weg te gaan naar mijn eigen wereldje en mijn ding te kunnen doen. Ik geniet er van en ben er vrij goed in."

MENTAAL VERFRISSEND

Pidcock houdt voorlopig dus vast aan het combineren van verschillende disciplines. "Mentaal is het verfrissend. Het stopt het monotone van enkel op de weg te rijden. Ik zeg niet dat wegwielrennen saai is, maar als er een verandering optreedt, houdt dat me scherp. Dan antwoord ik het best."

NIET OVERHAASTEN MET AMBITIES IN RONDEWERK

Pidcock haalt het voorbeeld van de Olympische Spelen aan. "Door mijn sleutelbeenbreuk stond ik er niet goed voor, maar omdat ik wist dat ik maar beperkte tijd had, was alles perfect." Ondertussen vragen velen zich af wanneer Pidcock eens voor een klassement in een grote ronde gaat. "Grote ronden zijn de hoogtepunten van de sport. Eens je daar op focust, is er maar één weg om het aan te pakken. Ik wil daar niet in overhaasten."

De Ineos-renner liet al eens vallen dat hij naast het behalen van de wereldtitel in het veldrijden ook wereldkampioen wil worden in het mountainbike en in het wegwielrennen. Is dat realistisch, drie regenboogtruien in hetzelfde jaar? "Natuurlijik is het mogelijk. Pauline Ferrand-Prévot heeft het klaargespeeld bij de vrouwen. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer iemand daar in slaagt bij de mannen."