Onverslijtbaar: Davide Rebellin staat op zijn 50e aan de start van de Ronde van de Apennijnen

Davide Rebellin staat aan de start van de Ronde van de Apennijnen. Opmerkelijk als je weet dat hij ondertussen al 50 jaar is en vorig jaar nog een dubbele breuk in zijn been had.

Een opvallende naam aan de start van de Ronde van de Apennijnen. Davide Rebellin staat er aan de start. Ondertussen rijdt hij voor Work Service Vitalcare Vega en is hij al 50 jaar. Even opmerkelijk is dat Rebellin op 18 september nog zijn scheen- en kuitbeen had gebroken. "Ik verlangde er altijd naar om terug te komen", schreef hij op zijn sociale media. "Ik weet niet hoelang het gaat duren en hoeveel wedstrijden ik ga kunnen rijden, maar het belangrijkste is om opnieuw te beginnen en te blijven dromen."