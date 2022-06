Ook Mads Pedersen straks met 'gele droom' naar de Tour: "Dan kom je écht in de geschiedenisboeken"

Mads Pedersen heeft al één en ander bewezen, maar de gele trui dragen in de Tour zou iets voor de geschiedenis zijn. Zeker als hij het dit jaar kan klaarspelen.

In de eerste dagen van de Tour zullen heel wat renners aanspraak maken op de gele trui. Ook Mads Pedersen heeft er zijn zinnen op gezet om de trui te veroveren. "Ik moet zo goed mogelijk geklasseerd staan na de tijdrit om in de buurt te komen van de gele trui. Het droomscenario is natuurlijk om onmiddellijk te winnen", zegt de voormalige wereldkampioen aan Dr.Dk.

DICHT BIJ HUIS

De eerste Tour-dagen vinden immers plaats in zijn thuisland. Sterker nog: in zijn eigen regio. "Ik verlang er echt naar om in de Tour te zijn", heeft Pedersen er nu al zin in. "Het zal heel cool zijn om in de tweede rit dicht bij mijn huis te passeren."

In Denemarken een rit winnen of het geel dragen, zou iets zijn dat hem de rest van zijn leven bijblijft. "Het zal nog wel verschillende jaren duren eer de Tour de France nog eens passeert in Denemarken, het is dus iets voor de geschiedenisboeken. Wat zou de impact zijn als een Deense renner de gele trui draagt in ons land? Dan kom je écht in de geschiedenisboeken."