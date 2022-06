Froome op zoek naar bevestiging in Dauphiné: "Grote progressie in laatste twee maanden, daarop verder bouwen"

Misschien mag Froome toch wel wat verwachten van deze zomer. Bevestiging in de Dauphiné is dan wel nodig, na een bemoedigende prestatie in de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes.

Eén vogel maakt natuurlijk de lente niet. Net daarom moet de Dauphiné duidelijk maken waar Froome nu juist staat. "Ik heb geweldige herinneringen aan deze koers, met zes ritzeges en drie eindzeges", vertelt de Brit op de site van zijn ploeg Israel Start-Up Nation. "Ik heb er ook grote pech gekend met mijn zware val in 2019 en ik hoop die dit jaar achter mij te laten."

Dat kan enkel maar door wedstrijd na wedstrijd beter te worden. " Ik heb grote progressie gezien in mijn vorm de laatste twee maanden. Ik hoop om daarop verder te bouwen en mezelf in de best mogelijke positie te brengen voor de maand juli."

MOMENTUM

Voor Froome was zijn elfde plek in zijn laatste koers uiteraard een een ferme opsteker. "De Mercan'Tour Classic was goed, ik kijk er naar uit om dat momentum mee te nemen in de Dauphiné", besluit de viervoudig Tourwinnaar.