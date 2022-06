Lennert Van Eetvelt strandt op zucht van zege in proloog Vredeskoers, ook ander Belgisch talent manifesteert zich

De Vredeskoers is weer begonnen, waar de talenten van morgen zich tonen. Lennert Van Eetvelt kwam in de proloog bijzonder dicht bij de zege.

De Vredeskoers blijft de wellicht meest prestigieuze beloftenkoers en begon dit jaar met een proloog van 3,4 kilometer in het Tsjechische Jeseník. Lennert Van Eetvelt, de nummer 3 van het vorig BK tijdrijden bij beloften, zette een scherpe tijd neer waar velen zich de tanden op stuk beten.

DRIE RENNERS BINNEN DEZELFDE SECONDE

Mathias Vacek was er wel op gebrand om in zijn thuisland de overwinning te pakken en dat lukte ook. Vacek was slechts enkele honderdsten van een seconde sneller dan Van Eetvelt. Ook de Brit Samuel Watson werd nog in dezelfde seconde geplaatst, maar die moest genoegen nemen met een derde plek.

Naast Van Eetvelt, die volgend jaar bij Lotto aan zijn profcarrière zal beginnen, kan nog een ander Belgisch talent tevreden terugblikken op de proloog. Robin Orins werd verdienstelijk achtste, op twee seconden van de ritwinnaar.