Sven Nys over de stap van Thibau naar Trek-Segafredo: "Prestaties dwongen ons op zoek te gaan naar hoger niveau"

Thibau Nys gaat op de weg voor Trek-Segafredo rijden. Dat is ook het niveau dat hij en vader Sven voor ogen hadden voor de toekomst. Ondertussen blijft Thibau weg en veld combineren.

"Thibau wil nog steeds zijn ambities waarmaken in het veld, maar zijn recente prestaties op de weg dwongen ons er een beetje toe om daar op zoek te gaan naar een hoger niveau. De volgende natuurlijke stap was de WorldTour", verklaart Sven Nys bij Sporza.

Het wordt dus crossen bij Baloise Trek Lions en aan wegwielrennen doen bij Trek-Segafredo. "De verbinding tussen de twee teams was al gelegd. Bij de vrouwen hebben Lucinda Brand en Shirin van Anrooij al getoond dat het werkt. Ik denk dat de ene discipline de andere helpt en omgekeerd. De combinatie gaat ervoor zorgen dat hij een completere renner wordt."

RUSTIG LATEN GROEIEN

Bij Trek-Segafredo zullen ze met Nys junior niet te hard van stapel lopen. "Ze gaan hem rustig laten groeien en hem zeker niet meteen in de grootste wedstrijden laten starten. Het doel is eerst om als stagiair de mensen te leren kennen en zich te integreren in de ploeg."

© photonews

Tot welk type wegrenner zou Thibau kunnen uitgroeien? "Het is moeilijk te zeggen op welke wedstrijden Thibau moet mikken, maar ik heb het gevoel dat hij een goed eindschot heeft, vooral als de weg wat oplopend is. Met zijn 64 kilogram is hij op het vlakke in het nadeel tegen jongens als Van Aert die 15 kilogram meer wegen. Met zijn punch en de waardes die hij trapt, is er volgens mij veel mogelijk op een aankomst bergop."

LEREN VAN FOUTEN

Kan vader Sven zijn zoon een belangrijk advies meegeven, nu die laatste voor de start van zijn (prof)carrière op de weg staat? "De enige raad die ik hem kan geven is: "blijf genieten, blijf fouten maken en leer ervan." Zo gaat hij het maximale uit zijn carrière halen."