Natnael Tesfatsion wint de 2e rit van de Adriatica Ionica Race, Filippo Zana is de nieuwe leider

Natnael Tesfatsion heeft de 2e rit van de Adriatica Ionica Race gewonnen. Hij won op de Monte Grappa. Filippo Zana is de nieuwe leider.

In de 1e rit van de Adriatica Ionica Race moesten de renners vooral nog bergaf rijden. Een dag later wachtte een aankomst bergop op hen. De renners moesten na een vooral vlakke aanloop de Monte Grappa beklimmen. Een berg van 24, 5 km aan 6%.

AFVALLINGSRACE

De vroege vlucht bestond uit 4 renners. Zij kregen een maximale voorsprong van 2 minuten. Op de 1e stroken van de Monte Grappa werden zij weer gegrepen. Het peloton dunde al snel uit en op 5 km van de streep moest ook leider Cristian Scaroni lossen.

We gingen de slotkilometer met 5 renners in. Uiteindelijk gingen ze met 3 sprinten voor de overwinning. Daarin was Natnael Tesfatsion de snelste. Filippo Zana die in de 1e rit al 2e werd, werd opnieuw 2e en neemt de leiderstrui over. Hij heeft 21 seconden voorsprong op Tesfatsion.