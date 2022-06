Sven Nys over de vele jeugdige toppers in de koers: "Toch maar opletten, ze moeten nog met hun neus tegen de muur botsen"

De toekomst is aan de jeugd, dat is steeds vaker duidelijk. Ook in het wielerpeloton, waar steeds meer jonkies uitpakken met knappe prestaties. Maar is dat wel allemaal zo goed als het lijkt?

Tijdens de Ronde van Limburg op Sporza deed Sven Nys alvast een aantal interessante uitspraken over de jeugd in de koers. "Thibau is geboren in 2002, Arnaud De Lie ook in 2002. Het is ongelooflijk hoe snel ze integreren in het peloton", aldus Sven Nys. Stap voor stap "De begeleiding is goed, velen slaan bijna de beloftencategorie over en komen meteen in een professionele omgeving terecht - al dan niet op World Tourniveau." "Maar toch maar opletten", blijft Nys toch enigszins op zijn hoede. "Je mag jezelf niet verbranden, ze moeten nog met hun neus tegen de muur botsen om stap voor stap te groeien."