Filippo Ganna komt met opvallend nieuws na etappezege in Dauphiné

Filippo Ganna eindigde woensdag als eerste in de tijdrit van de Dauphiné, met twee seconden voorsprong op Wout van Aert.

Naar het einde van de tijdrit toe maakte de Italiaan zich toch wel wat zorgen, want Wout van Aert kwam nog stevig opzetten.

“Ik ben blij dat ik uiteindelijk de overwinning pak. Van Aert kwam nog heel dicht en even maakte ik me toch wat zorgen, maar gelukkig pak ik de zege alsnog. Hij is echt een heel sterke tegenstander, dat zagen we eerder al op het WK. De komende dagen ga ik nu mijn werk voor de ploeg doen”, zei Ganna.

Hij was tevreden over zijn tijdrit, maar op de vraag of hij helemaal klaar is voor de tijdrit in de Tour de France reageerde Ganna vreemd. “Dat weet ik nog niet, ik moet eerst nog geselecteerd worden voor de Tour”, waarna Ganna het interview afsloot.