Wiebes uit achtergrond teruggebracht en knalt onverstoorbaar naar tweede ritzege, Shari Bossuyt knap vierde

Kon Wiebes onverstoorbaar voor een tweede ritzege gaan in de Women's Tour of was de derde rit toch iets te lastig? Met een heuvelachtig deel en een dalende finale was het moeilijk te voorspellen.

Riejanne Markus van Jumbo-Visma ging er op de eerste klim van de dag al alleen vandoor. Christine Majerus en Gladys Verhulst maakten later de sprong naar voren. Met hun drietjes hadden ze een voorsprong van om en bij de minuut, maar die verdween als sneeuw voor de zon.

Met 25 kilometer te gaan was het verhaal van de drie aanvalsters afgelopen. Canyon/SRAM joeg het tempo in het peloton vervolgens de hoogte in, waardoor leidster Copponi en ook Lorena Wiebes op een gegeven moment moest lossen. Later kwam de tweede groep weer aansluiten, waardoor Wiebes toch opnieuw kon hopen op een tweede opeenvolgende ritzege.

BACK TO BACK!!! 🏆🎉@lorenawiebes wins stage 3 for us after a super committed effort by the team in the chase and a massive final pull on home roads by @pfeiffergeorgi! 👏🏻#KeepChallenging #WomensTour pic.twitter.com/Z8royTJkVz — Team DSM (@TeamDSM) June 8, 2022

Dan wist de rest wellicht al hoe laat het was: Wiebes demonstreerde eens te meer haar suprematie in de sprint en was opnieuw veruit de snelste van het pak. Wiebes klopte in aankomstplaats Gloucester Manly en Labecki. Shari Bossuyt werd knap vierde.