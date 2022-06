Beukwerk van werelduurrecordhoudster is rode loper voor sterke Italiaanse op Black Mountain

In de Women's Tour stond op vrijdag de vijfde etappe op het programma en daarin moest geklommen worden.

De 5e etappe van de Women's Tour was 'amper' 106 km lang, maar met aankomst boven op The Black Mountain was het wel alle hens aan dek.

Doorheen de etappe waren er verschillende aanvalspogingen, maar een omvangrijke groep begon klassikaal aan de slotklim.

Longo Borghini

Ellen Van Dijk trok lange tijd hard van leer op de klim in functie van Longo Borghini, die op een dikke twee kilometer van de streep haar kans waagde.

Leidster Brown deed het nodige kopwerk in het peloton, maar Longo Borghini kon uiteindelijk wel de dagzege pakken. Brown werd derde en blijft daardoor nipt leider.