Columnist wil kermiskoersen redden en komt met prikje: "Beschavingsoffensief" en "Ploegleiders van almacht gevallen op Lefevere na"

De kermiskoers is aan het verdwijnen. En dat vindt iedereen jammer, ook de analisten en columnisten. Tegelijk wordt het wielrennen ook anoniemer, klinkt het.

"In het hoofd van de ware kampioen bestaan geen kleine koersen. Vandaag al helemaal niet met het wegvallen van de eens zo gevierde kermiskoersen. Het is een taak van de media de wedstrijden voor de kleine renner in leven te houden", aldus Hugo Camps in zijn column in Het Laatste Nieuws.

Beschavingsoffensief

"Kermiskoersen zijn niet alleen erfgoed, ze zijn ook een sportieve sensatie. Vroeger zwanger van combines, maar dat is er een beetje uit. Er heeft een beschavingsoffensief door het peloton geraasd."

"Ploegleiders zijn van hun almacht gevallen, op Patrick Lefevere na. De anonimisering fietst nu mee met de renners. Vraag wie de ploegleider van Wout van Aert is en de wielerliefhebbers slaan in meerderheid aan het stotteren."