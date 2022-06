Quick-Step heeft selecties voor Belgisch weekend klaar: meerdere kaarten op zaterdag, all-in voor zegekoning op zondag

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selecties bekendgemaakt voor twee koersen dit weekend. Daarbij rekenen ze ook een keertje op de zegekoning van 2022.

Zaterdag is er Dwars door het Hageland, zondag de Elfstedenronde in Brugge. Voor beide koersen is de selectie gemaakt door Quick-Step Alpha Vinyl.

Iljo Keisse, Yves Lampaert, Michael Mørkøv, Florian Sénéchal, Pieter Serry en Stan Van Tricht rijden zaterdag in het Hageland.

All-in

Een dag later wordt Stan Van Tricht vervangen door spurtbom Fabio Jakobsen. Hij is met acht zeges co-zegekoning dit jaar en gaat in Brugge op zoek naar zijn negende overwinning van het jaar.

"Zaterdag hebben we in het Hageland verschillende kaarten uit te spelen. Een dag later gaan we all-in voor Fabio Jakobsen, als er een sprint van komt", aldus sportdirecteur Rik Van Slycke in een voorbeschouwing.