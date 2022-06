Wout Van Aert haalt uit naar UCI-ranking: "Het kan niet dat ploegen niet met hun beste selectie naar de Dauphiné komen"

Wout Van Aert heeft uitgehaald naar de manier waarop je punten kan verdienen voor de UCI-ranking. "Het kan niet dat bepaalde ploegen niet met hun beste selectie naar de Dauphiné komen", zei hij aan VeloNews.

Op het einde van het seizoen deelt de UCI WorldTour-licenties uit aan 18 ploegen. Daarop zullen ze zich baseren op een UCI-ranking die de prestaties van de voorbije 3 seizoenen heeft bijgehouden.

Wout Van Aert vindt dat de verdeling van de punten voor die ranking niet correct is. "Ze zouden die verdeling moeten herzien", zei hij aan VeloNews. "Nu kiezen bepaalde teams die moeten strijden voor hun plaats in de WorldTour, om met hun sterkste selecties naar koersen te gaan die een niveau lager zijn dan de WorldTour. Ik snap dat volledig, omdat het deel van het systeem is."

"Het is ook een beetje tegenstrijdig", ging Van Aert verder. "Sommige ploegen komen niet met hun beste selectie naar een koers zoals de Dauphiné, omdat ze naar een eendagskoers moeten. Dat is een beetje een schande denk ik."