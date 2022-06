CEO Lotto Soudal laat zich uit over contract Arnaud De Lie

De ploeg van Lotto Soudal zal richting volgend seizoen wellicht stevig veranderen. Arnaud De Lie zal er wel al zeker bij zijn.

De Lie heeft voor volgend seizoen nog een contract, al kijken ze bij Lotto Soudal uit om hem een contractverlenging te laten tekenen. Hij is duidelijk een optie richting toekomst.

“We willen Arnaud vooral niet opbranden. Hij blijft groeien en zal steeds meer kansen krijgen, niet alleen als spurter, maar ook in de klassiekers”, zegt John Lelangue aan Het Nieuwsblad.

“Bovendien zit hij bij ons ideaal in een ploeg waar mannen als De Gendt, Campenaerts en Vermeersch bereid zijn om voor hem te werken. Daarom willen we met hem niet wachten tot volgend jaar om zijn contract open te breken. Alles klopt, maar we willen geen druk op de situatie zetten en nemen onze tijd.”