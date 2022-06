Mareczko legt tegenstanders het zwijgen op: "Jury heeft een fout gemaakt"

Jakub Mareczko heeft vrijdag de derde rit van de ZLM Tour op zijn naam geschreven.

Eigenlijk won hij de dag voordien ook al, maar toen werd hij gedeclasseerd na een fout manoeuvre in de slotkilometer.

Met het vingertje op de mond reed Mareczko over de eindmeet. “Vandaag hebben we als ploeg geweldig werk gedaan”, zei Mareczko achteraf. “Het was niet makkelijk, maar we deden het goed in de finale en halen er een mooi resultaat uit.”

“Alle etappes in deze ronde liggen mij goed. Ik ben daarom blij dat het gelukt is om te winnen. Gisteren vond ik dat ik de beste was. In mijn ogen heeft de jury een fout gemaakt, maar gelukkig heb ik vandaag mijn revanche gehaald.”