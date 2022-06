Remco Evenepoel neemt het opnieuw op tegen klimmers als Vlasov en Martínez: "Ik ken hun sterke en zwakke punten"

Door het bergop op te nemen tegen klimmers als Vlasov en Martínez, kan Remco Evenepoel zich alleen nog maar meer ontwikkelen. Dat staat te gebeuren in de Ronde van Zwitserland.

Het zijn niet de superfavorieten uit grote ronden à la Pogačar en Roglič, maar wel renners als Vlasov en Martínez, die zich zeker straffe opponenten zullen tonen voor Evenepoel. "Het is al lang geleden dat ik tegen hen gereden heb", zegt de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl. "Het is zeker zo dat we elkaar goed kennen. Of dat een voordeel gaat zijn? Ja en neen."

Evenepoel legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Met Vlasov heb ik in februari al voor het eerst samengereden in Valencia. Met Martínez heb ik in de Algarve al samengereden. Ik ken hun sterke en zwakke punten. Ik denk dat zij die van mij ook wel kennen."

STERKE PLOEG

Wat betekent dat concreet voor de Ronde van Zwitserland? "Aangezien er een tijdrit is, weten ze dat ze mij moeten aanvallen om al een voorsprong te nemen. We weten dat Ineos een sterke ploeg is die er alles aan gaat doen om de rest te doen kraken. Ik heb er vertrouwen in dat ikzelf en mijn ploegmaats ook sterk zijn. De anderen weten dat ik ook een sterke ploeg heb."