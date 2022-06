Fabio Jakobsen hecht waarde aan triomf na koninklijke spurt op Belgische bodem: "Ik versla vele topsprinters"

Een koninklijke spurt werd het en aan het eind was Fabio Jakobsen het snelst. Op Belgische bodem zo kunnen winnen, dat weten ze bij Quick-Step wel te waarderen.

Volgens Jakobsen was het ook echt een ploegsucces in de Elfstedenronde. "We zijn maar met zes man gestart, maar iedereen deed het geweldig. Iljo Keisse heeft lang op kop gereden, vooraleer Pieter Serry overnam. Yves Lampaert hield me vooraan in de laatste kilometers."

CHAOTISCHE SLOTKILOMETER

Toch verliep niet alles helemaal volgens plan. "Ik verloor Florian Sénéchal en Michael Mørkøv heel even, maar Florian bracht me weer vooraan, zodat ik geen extra inspanning moest doen tot aan de laatste 250 meter. De laatste kilometer was chaotisch, maar ik ben kalm gebleven."

Dat hielp Jakobsen om de best mogelijke spurt te rijden en mannen als Caleb Ewan en Tim Merlier te kloppen. "Deze overwinning geeft me vertrouwen. Ik versla hier vele topsprinters. Het is een belangrijk resultaat met het oog op de volgende koersen."